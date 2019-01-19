等不及了！霧台櫻花季下週末登場

2019-01-19 08:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕櫻花開了沒？遊客等不及了！由屏東縣霧台鄉公所主辦的「2019春遊霧台櫻花季」系列活動，將於下週六（1月26日）上午9時在霧台部落廣場舉行開幕式，族人透過傳統勇士舞揭開序幕，對外宣告霧台櫻花季開鑼。

霧台鄉公所表示，受氣候影響，往阿禮部落方向道路兩旁沿路已可見粉嫩櫻花，其餘櫻花樹約2月初可陸續開花，歡迎民眾利用春節期間前往賞櫻。

本次櫻花季活動搭配部落特色產業市集，活動時間為1月27日至2月28日，於霧台部落文化廣場登場，展售部落美食、手工藝品、農特產品，遊客賞花之餘也可體驗文化及品嚐在地美食，開幕當天，主辦單位也安排魯凱傳統鞦韆、刺福球等體驗活動，歡迎遊客體驗。

為避免櫻花季期間遊客因塞車而遊興大減，霧台鄉公所將於2月7日（初三）起至2月10日（初六）止，每日上午10點至下午2點在谷川大橋進行遊客自小客車全面管制，並規劃交通接駁車服務，接駁時間為2月7日（初三）至2月10日（初六），每日上午10時起由谷川大橋發車，每10分鐘一班，停靠站為神山社區及霧台社區招呼站，呼籲遊客多加利用，以免塞車之苦。

屏東縣霧台鄉長杜正吉表示，藉由春遊霧台櫻花季活動整合當地觀光資源、推動地方產業行銷及提供優質旅遊環境，加深遊客對在地文化旅遊印象、期望能帶來更高的旅遊滿意度。春節期間相關交通管制時間表可至鄉公所網頁查詢。

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