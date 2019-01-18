屏東稻農轉型種地瓜 愛護環境收入又穩定

2019-01-18 11:45

［記者陳彥廷／屏東報導］現在正是屏東一期稻作的插秧期，不過，今年南州稻農羅仕海響應「對地綠色環境給付」政策，將自己的1.5公頃土地轉種高競爭力的地瓜，與知名地瓜業者「瓜瓜園」契作保證價格，盼帶頭響應政策。

農委會因應稻作產量過豐，前主委曹啟鴻推動「對地綠色環境給付」，因全台共27萬公頃稻田，農民多習慣繳交稻穀給公糧，但公糧倉常因豐收致不足存放，農糧署採對地綠色環境給付鼓勵農民轉作高經濟競爭力的雜糧，農糧署南區分署長姚志旺指出，不少農民因覺得轉作會「隔行如隔山」而卻步，但政府鼓勵轉型，今年力邀南州農民羅仕海跟進。

羅仕海說，種水稻20多年，現有7公頃多的農田，今年響應農委會政策把1.5公頃轉作雜糧，挑選得是競爭力強的地瓜，第一次種地瓜仍有點擔憂，但和大企業契作，價格穩定放心不少。

羅仕海指出，收成1次約4個半月，比水稻略長，但自認以自己務農的多年經驗，田間管理應不成問題，且栽種、收成都由公司派機械採收，相當省工。

南州地區農會總幹事黃俐甄表示，轄內部分稻農近年會抱怨收入不好，現在政府提供協助轉作更有補助，也不怕欠缺銷售通路，且地瓜屬養生食物，盼能為南州創造新特產。

姚志旺強調，「對地綠色環境給付」政策中，除既有的稻田採公糧收購與直接給付外，主要的鼓勵方向以轉種具進口替代力、外銷潛力或地方特色等高經濟作物，如大豆、胡麻、地瓜等，政府依不同樣態還有補助，像地瓜就是1公頃補助2.5萬元，盼穩定的契作價格和對地環境，盼羅仕海成為起頭帶動屏東農民轉型。

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