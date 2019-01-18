廚餘化作綠美化養分 竹山「花」現幸福再升級

2019-01-18 11:08

〔記者謝介裕／南投報導〕在廚餘禁止餵豬防疫政策下，南投縣竹山鎮公所也順勢推出「花」現幸福2.0版，由原先侷限於角落的髒亂點擴及全鎮公共場所，廣植五顏六色的花卉，所須「有機土（肥）」均是公所透過回收的家戶民生廚餘再製而成的，不但不用擔憂廚餘去化問題，進而成為全鎮綠美化工作最佳的「養分」。

不管是三代同堂或是小家庭，包含果皮、菜葉、殘羹等廚廚，係家庭垃圾中少不了的一部份，加上易腐發臭與滲水的特性，也造成垃圾清運上的困擾，竹山公所清潔隊遂於10年前購置一套廚餘堆肥設施，將廚餘摻入廢棄菇類太空包土及菌種一起發酵，製成「有機土（肥）」，不但解決廢棄太空包亂丟問題，也是清潔隊在全縣環境清潔考核評比中，連續3年奪冠的主因。

竹山鎮長陳東睦指出，在環境維護過程中，角落最易被人遺忘或忽略，因此，公所最初擬定的「花」現幸福計畫，便是以道路及社區角落或畸零地為主，如今為了防範非洲豬瘟入侵，連帶廚餘餵豬也遭到禁止後，回收的廚餘量勢必增加，遂將該計畫擴及全鎮公共場所，免費提供的花苗也從原先3種增加為4種，即矮牽牛、一串紅、鼠尾草及三色堇，包括社區活動中心、集會所、寺廟、學校等，只要符合公眾用途，各機關團體均可提出申請。

陳東睦說，據清潔隊資料顯示，目前每天回收的廚餘量從3噸至5噸不等，從原料去除雜物、翻動摻入菌種、發酵迄有機土產品完成，平均約須2個月，每月約可生產80噸左右的有機土，上述4種花苗目前也都各培育出1萬株的數量，保證不會「缺貨」，進而與鎮民共為營造美麗優質的環境盡分心力。

據南投縣政府農業處調查，全縣目前養豬場共有95場、飼養頭數合計7萬7900多頭，其中以廚餘餵養的豬場總共有55場、8500多頭，縣府除了會予以加強輔導改為飼料餵養以外，竹山公所作法也值得其他鄉鎮市學習，如此也不用再為廚餘問題傷腦筋了﹗

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