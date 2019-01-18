溝通達成協議！郵局宣布2/2取消包裹、郵件投遞

2019-01-18 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕中華郵政在15日突然發出公文，表示2月2日包裹郵件正常投遞，要求員工維持正常上班，引起員工強烈反彈，郵政工會甚至揚言發起「全體不加班活動」；所幸今（17）日稍早經過協商後，中華郵政與工會達成協議，確定2月2日將維持原狀，僅提供快捷投遞。

中華郵政本希望讓民眾包裹、郵件不要「欠過年」，要求春節連假第一天除了快捷外、連包裹、普通郵件、限時郵件都要正常投遞，等於要求員工加班，然而許多員工都已買好車票準備返鄉，消息一出，引起員工強烈反彈。

對此，交通部長林佳龍今指出，了解中華郵政想為民服務的美意，但也應體諒同仁過年加班的心情；林佳龍認為，郵政公司應事先與工會溝通協商再行公告，如此才能在「便民」與「勞動權益」間取得平衡。

在經過雙方溝通協議後，中華郵政發言人郭純陽表示，決定取消2月2日的包裹及郵件投遞，將維持原制，年節期間僅快捷郵件全年無休，提醒民眾若過年期間要寄送生鮮食品記得選用快捷郵件；郵政工會成員也感謝為此努力爭取的幹部，經過溝通協商後能達成圓滿的結局。

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