金門最新春節加班機班表出爐 21日開始訂位

2019-01-17 20:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天傍晚說，向交通部民航局協調爭取春節第3波加班機，預計加開北、金來回各15架次，以及中、金來回各1架次，共提供3922座位，預定1月21日上午9點由各航空公司電話及網路公開接受訂位，需於1月23日下午4點前開票。

縣府說，各航空公司春節疏運開放正班機及第1、2波訂位時，即已釋出大部分運能；縣府9日至14日受理鄉親登記機位需求時，計有2134人有需求，且大多數為北、金航線，因此積極協調各航空公司，在非常緊湊的時間內，調度出春節第3波加班機，預計加開台北、金門來回班機各15架次及台中、金門來回班機各1架次，總共可提供3922座位數。

第3波加班機作業：

（一）年前尖峰時段：台北→金門航線（台北起飛時間）

1、2月2日：遠東 20:00

2、2月3日：立榮 19:00

3、2月5日（初一）：立榮 17：00

（二）年後尖峰時段：金門→台北航線（金門起飛時間）

1、2月7日（初三）：華信 21:45

2、2月8日（初四）：立榮 09:55及13:40、遠東 20：20、華信 21：45

3、2月9日（初五）：華信 18：30及21：45、立榮21：00、遠東 16：00及23：30

4、2月10日（初六）：立榮17：00、遠東 21：05

（三）年後尖峰時段：金門→台中航線（金門起飛時間）

2月9日（初五）：華信 21：30

縣府提醒，民眾於訂票確定後，務必於1月23日下午4點前開立機票。第3波加班機開立機票的限制規定，與前2次管制期間訂票作業規定一樣，即2019年春節管制期間台金航線（2019年1月31日至2月6日台灣往金門及2019年2月6日至2月11日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請民眾特別注意。

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