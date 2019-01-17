黃金水母又現身！林園海洋濕地水母爆多 人也進來

2019-01-17 20:05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄林園區海洋濕地公園倒立水母遽增，罕見的黃金水母再度現身，林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華指出，寒假、春節期間水母數量可望達高峰，可結合市境之南樹、月牙灣夕陽，來場生態旅遊饗宴。

林園區海洋濕地公園每年入冬後，就會出現倒立水母聚集、繁衍，有「水母湖」之稱，最近假日時遊客如織，水母大多集中在潟湖人工島及木棧橋岸邊，方便就近觀賞。

當地生態攝影人士宋永泰也發現了身體呈金黃色的「黃金水母」，在一群咖啡色水母中特別突出。他說，目前水母有直徑15公分如碗公大，也有剛孵育的如指甲般，仿如水中櫻花。

蘇文華說，有學校利用空拍機進行水母湖研究時，發現湖中有密密麻麻白點（倒立水母），不過根據往年經驗估計，在農曆春節前後，水母數量才會達到最高峰，最多紀錄曾有上萬隻。

高市府今年元旦舉辦迎接高雄第一道曙光活動，吸引遊客目光，蘇文華表示，每天都有一批批人潮前來朝聖，甚至遇過有廿人組團遠從台北南下，也有人到了黃昏就在坐在堤岸上，目送月牙灣夕陽。

蘇文華指出，水母湖、市境之南樹晨曦、月牙灣夕陽都有永續發展條件，林園區紅樹林保育學會志工在周休二日下午4點以後，也都會在濕地公園導覽解說，希望高市府能更重視環境打造，串連出台灣獨有的生態旅遊。

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