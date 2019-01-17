新竹地區春節塞車「熱點」 預估有這些…

2019-01-17 16:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節9天連假期間，新竹縣六福村主題樂園、台3線、120號縣道內灣及尖石風景區等路段，預估為交通壅塞「熱點」，交通部公路總局鼓勵民眾多搭乘公共運輸，依指示行駛替代道路，也可利用今年新推出「幸福公路」APP，掌握即時路況，順利返鄉、出遊。

公路總局預估，春節期間湧現返鄉車潮的時段分兩波，第一波預估集中於2月1日下午到4日上午南向車流；第二波預計自2月5日中午起至6日下午出現初二回娘家車潮，南北向主要交通要道都可能車多。收假車潮則預估出現在2月9日下午至11日上午。

新竹區監理所說，春節連假國道客運票價優惠部分，自2月1日0點起10日24點止，計有14家業者86條國道客運路線配合提供優惠，平均約打85折；搭乘國道客運及高鐵、台鐵後，使用電子票證，轉乘在地公路客運基本里程或市區客運一段票免費。

春節連假小資輕旅行，全台台灣好行共40條路線電子票證半價優惠，搭乘金牌客運「台灣好行獅山線」串聯竹北車站及獅山遊客中心，沿途停靠竹東動漫園區、綠世界生態農場、北埔老街等熱門景點，可輕鬆暢遊新竹縣各大景點。

公路總局說，國道1號湖口至新竹路段為易壅塞路段，西濱快速公路新豐至竹北段施工中，建議改走台1線替代道路。

另外，針對台68線與台15線竹港大橋交通瓶頸，2月2日到10日封閉台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道，用路人可依導引標誌續行台68線主線至終點後，經榮濱路銜接相關道路至台15線南下。

新竹地區的交通壅塞「熱點」預估會出現在六福村、台3線及120線內灣及尖石風景區等路段，將彈性調整號誌時制與連鎖、規劃臨時停車場、加強違規取締、引導用路人行駛替代路線及設置資訊可變標誌等，提供用路人避開壅塞路段。

公路總局說，今年新推出「幸福公路」APP，除了可提供精準的即時路況，還可一併查詢替代路線，搜尋所在地1公里範圍內的景點，甚至具語音功能，會主動通知前方道路發生事故，歡迎民眾下載多加利用。

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