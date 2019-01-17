與民意零距離 雲林縣府啟動「雲林上場Online」即時通報

2019-01-17 15:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府接地氣，即時回應民眾意見，「雲林上場Online」臉書即時通報系統昨天起上線！縣長張麗善表示，縣府將透過臉書讓民眾陳情在4小時內得到回應，務必讓民眾感受到「Online有效率、民意零距離」的有感施政。

張麗善表示，民眾「發聲」的管道愈來愈多元，除了傳統的陳情書外，網路陳情更日益興盛，為讓縣府與鄉親之間零距離，縣府啟動「雲林上場Online」臉書即時通報系統，讓民眾無論在縣內、縣外甚或是國外，都可以透過縣長、副縣長或者是縣府各局處的官方臉書提供意見與建言。

張麗善勉勵縣府員工都能秉持「每個局處都是縣長的分身，讓民眾的問題能即時受到重視」的服務理念，隨時提供資訊與服務，以更積極、更有效率的態度推動各項縣政建設。

「雲林上場Online」臉書小編們會即時彙整民眾的陳情或意見，轉知各業務單位副主管群組，要求各相關負責單位處理後提出回應，最後由小編於臉書回覆民眾，為了達到即時回應的目標，要求鄉親的問題在4個小時內能得到處理與回應。

縣府表示，未來民眾對縣政有任何建言，除了線上陳情信箱、書面陳情、1999便民專線陳情、聯合服務中心等管道之外，還可以透過縣長張麗善、副縣長謝淑亞臉書粉絲專頁，以及各局處官方臉書做即時的反映與陳情。

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