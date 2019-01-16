驚喜發現！台南也有野生梅花鹿、水鹿

2019-01-16 14:06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南也有野生梅花鹿、水鹿！

台南社大環境行動小組從2017年1月起，在台南龍崎牛埔里青灰岩周遭架設自動照相機，設定了幾個以掩埋場預定地外圍的場域做生態調查。經過2年的調查，記錄到食蟹獴、穿山甲、鼬獾、野兔、水鹿與梅花鹿等哺乳動物，生態之豐富，令人驚喜。

台南社大及台南市教育產業工會今天召開記者會公布這2年來在龍崎牛埔里的生態調查。社大環境小組研究員晁瑞光表示，長期以來，大家被教育成泥岩惡地是草木不生的地方，但這些生態初探的調查資料，顛覆了我們過去在泥岩惡地的生態認知。

晁瑞光表示，自動相機主要設置在穿過掩埋場的牛埔溪、沖積平原、芒草原、泥岩坡地邊的疏林地、廠房遺址周邊，長期下來，拍到許多食蟹獴在山溝活動的畫面、小兔子喝奶的影像，以及竹雞家族一起覓食、長大的過程。

他說，除了食蟹獴，還拍到覓食中的白鼻心、大冠鷲、穿山甲、鼬獾、野兔、水鹿與梅花鹿等；鳥類更多有大彎嘴、小彎嘴、翠翼鳩、灰腳秧雞、緋秧雞、棕三趾鶉與竹雞等。生態之豐富，令人驚喜連連。其中，頻繁出現的食蟹獴、穿山甲都是保育類的哺乳動物。這與環評報告上記錄這裡哺乳類動物只有臭鼩、赤腹松鼠、鬼鼠3種，可說天壤之別。

此外，也記錄到保育類黃嘴角鴞的叫聲，更令人驚喜的是拍到野生的梅花鹿及保育類水鹿，其中還有較小隻的，另外空拍時看到許多偶蹄類的腳印，有大有小，是否台灣山羊或是山豬？仍有待努力。

社大環境小組召集人黃煥彰表示，全世界大部分的惡地都被劃定為保護區、國家公園或自然文化遺產，牛埔里有世界級特殊的月世界泥岩地形，它應是台灣的自然寶藏。這麼漂亮的世界級地景，國家應該規劃成地質公園及自然保留區，而不是拿這世界級自然地景來當掩埋場。

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