「我在花蓮大口呼吸」！ 年前搶先行銷花蓮

2019-01-16 12:04

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮靠山面海、聚落林立，自然景觀及藝術人文豐富，花蓮縣政府鼓勵遊客年前搶先遊花蓮、呼吸新鮮空氣，即日起至月底舉辦照片集讚贈獎活動，民眾只要在景點拍出「大口呼吸」照片並上傳「花蓮觀光粉絲團」臉書專頁，吸引按讚數最高前2名，就能獲得國內航空花蓮來回機票。

往年花蓮春節連假遊客眾多、一房難求，各大旅遊景點滿是人潮，除原本高人氣的太魯閣國家公園及七星潭繼續吸客外，今年再加上落羽松林新秘境曝光、星巴克貨櫃屋及有魔戒精靈村稱號的山姆先生咖啡館開幕等，預估總遊客數將會更勝以往。

花蓮縣府觀光處今年提前在春節前夕搶先行銷花蓮，有意衝高寒假訪花人潮、突破觀光寒冬，應看準花蓮好山好水好空氣的特色形象，首次舉辦「我在花蓮大口呼吸」照片集讚贈獎活動，力邀民眾一同到花蓮呼吸新鮮空氣。

觀光處長唐玉書說，花蓮自然環境及人文風情十分迷人，得天獨厚的地理位置也深受國內外旅客喜愛，為推廣縣內各旅遊景點的到訪遊客數，歡迎民眾於月底前拍下在任何景點作勢大口呼吸的意象相片，一起攜手行銷美麗花蓮。

她說，事後照片還可上傳「花蓮觀光粉絲團」Facebook粉絲專頁，本月底將統計每張照片的按讚數，獲得最高按讚數的前2名，可獲得立榮或華信航空國內線花蓮來回機票各2張，累積按讚數第3名至第32名者，則能得到吉祥物紅面鴨玩偶一隻！

唐玉書說，臉書每1則訊息每人平均按讚次數約46次，透過民眾的主動宣傳就達正面、活水的行銷，尤其現階段宣傳管道多元，除了傳統行銷路徑外，善用網路、直播等方式，也能將訊息迅速送達閱聽大眾，期盼藉由首波「我在花蓮大口呼吸」臉書活動行銷花蓮，並讓民眾能好好放個假，找回煥然一新的自己。

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