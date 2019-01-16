未檢核廚餘養豬場 屏東已逾37場要轉型

2019-01-16 11:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府為因應非洲豬瘟疫情，協助未具有再利用檢核的廚餘養豬戶，輔導轉用飼料或退場，以降低產業感染疫情風險，至昨天（15日）已有37場已經或有意轉型。

屏東縣農業處長黃國榮今天（16日）表示，截至1月15日止針對未取得再利用檢核之廚餘養豬戶，已訪視78場次，目前已轉型及有意願轉用飼料者共37場次，已申請退場及有意願退場者共17場次，欲提出再利用者共23場次，縣府將持續輔導廚餘養豬戶轉型。

黃國榮指出，屏縣廚餘養豬場近200多場，縣府已於日前函文向農委會爭取協助縣內廚餘養豬場取得再利用檢核展延至2月底，現階段仍將持續輔導有意申請再利用登記檢核的廚餘養豬場向環保單位提出申請。

此外，縣府也請有意願轉用飼料或退場之牧場，務必於期限內向牧場所在地鄉鎮市公所申請轉用飼料或辦理退場，縣府也將持續輔導及聯合防疫和環保單位進行稽查，且各養豬戶仍應做好自場生物安全管控及防衛防疫，共同防堵非洲豬瘟。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/