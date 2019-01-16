避免與車爭道 台南梅嶺風景區新增行人優先設計

2019-01-16 11:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西知名的梅嶺風景區，因假日遊客多，當地海拔較高處的山路狹窄，時常人車爭道，險象環生，市政府斥資拓寬，並進行分流設計，為安全加分；農曆春節期間將實施單向交通管制。

楠西區長李燿州表示，執行拓寬，並新增人車分流設計的路段，在南188線梅嶺二層坪往上，至伍龍殿之間，將近600公尺，工程經費逾495萬元，已經初步完成。

李燿州說，當地原本寬度不到5公尺，在西拉雅國家風景區管理處支持下，施工拓建了1米以上，強化通行的安全性，更重要的是，路面採人車分流設計。

3分之1的路面，以明顯的綠色標記，劃設了行人優先區，專供徒步上、下山的民眾使用，不必再與車輛爭道，安全地遊賞梅嶺。

李燿州指出，以往農曆年期間，或者梅花、螢火蟲的季節等，當地遊客湧入，二層坪到伍龍殿之間的路段，因為狹隘，人車爭道的情況嚴重，頗多怨言，區公所反映基層心聲，市政府迅速以實際作為來回應民意。

目前初步規劃，這處新拓寬的山路，在春節期間將進行單向管制，由二層坪上，從伍龍殿附近的環山道路出，接南192線的大湖桶，分散車流，避免回堵。

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