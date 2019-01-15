頭份國一生林佩璇築夢 曼妙國標舞摘金鑲銀

2019-01-15 13:11

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣立頭份國中1年級學生林佩璇，於國小1年級時接觸國標舞，從此不可自拔，7年來苦練不輟，儘管屢屢受傷、體力透支，但心中堅定立志成為國標舞者，而父母也鼎力支持她圓夢，使她小小年紀就獲獎無數，舞台上沉穩熱情的舞姿也成為學校的活招牌，堪稱12年國教多元適性發展的最佳典範。

陳姵璇表示，小一時見到同學練習國標舞，被曼妙舞姿所吸引，獲家長支持下開始練習國標舞，但長期穿著高跟舞鞋，每天至少練習3小時以上，再加上高頻率比賽，導致腳部受傷已是習以為常，但她從不喊苦，為能投入興趣在舞台上發光發熱而堅定練習。

陳姵璇說，有時候要到全台各地參賽，經常回到家時皆已深夜，卸完妝後就「昏倒」在床上，辛苦的過程讓父母也十分心疼，但辛苦付出終能獲得回報，小小年紀就已獲得10餘座獎盃、獎牌，更培養較同齡學生更強的抗壓性，能沉著面對學業及人生的各項挑戰。

校長鍾萬煋表示，陳姵璇除了國標舞藝精湛，也參加學校田徑隊，於今年縣運會上在跳高項目奪下第二名佳績，在學業表現上也十分傑出。而校方也全力支持她逐夢成為表演藝術者，落實12年國教適性揚才的教育理念，讓學生找到自己的興趣及專長，培養出「行行出狀元」的各領域人才。

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