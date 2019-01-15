推動海運友善環境 21航線今年行無障礙

2019-01-15 11:08

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部航港局為保障身心障礙者與年長者權益，積極改善現成船無障礙環境，去年3月26日起以補助方式，鼓勵業者增設無障礙設施，共計44艘大眾運輸船舶提出申請，預計今年全數改善完成後，總計將有21條航線提供無障礙友善服務。

航港局長謝謂君指出，根據內政部最新統計，截至去年底，全台65歲以上長者人數已高達326萬人，約占全國人口13.83％，海運友善環境不僅是保障身心障礙者行動的權益，也可因應許多年長者通行無障礙需求。

航港局表示，海上船舶必須考量結構、穩度與水密等安全因素，艙門應有必要的門檻高度，以面對海上的驚濤駭浪；船體應以瘦長型為主，減少水中阻力，再加上機艙、救生等必要設備，空間設計上較為複雜，且船舶於建造完成後不易改裝，改善也更具挑戰性。

航港局執行「大眾運輸船舶無障礙補助計畫」，鼓勵大眾運輸船舶增設「客艙內通行特製化輪椅」、「供進出艙室使用活動式斜坡板」與必要船舶無障礙設施，現已有18條航線、39艘船舶符合無障礙友善服務。

航港局統計，符合者包括台北─平潭、布袋─馬公、高雄─澎湖離島、台南─澎湖、澎湖離島間2條航線、基隆─馬祖、馬祖小三通2條航線、馬祖離島間3條航線、金門小三通航線、金門離島間、台東─蘭嶼─綠島2條航線、後壁湖─蘭嶼、大稻埕─關渡─淡水等。

另外，澎湖白沙─鳥嶼、白沙─大倉、白沙─員貝等3條航線、5艘船舶，預計也將陸續於今年度完成改善。航港局指出，已規劃於今年度邀請身心障礙委員實地稽核，體驗海運無障礙改善程度，並結合船舶重要資訊QR Code查詢系統，充分揭露無障礙友善相關資訊。

身心障礙者聯盟常務理事劉金鐘說，搭船出遊感受海上徐風、夕陽美景，都是美好的體驗，過去船舶環境對於身障者並不友善，經過這幾年政府推動船上無障礙環境，積極解決船舶門檻、走道、輪椅停靠並改善岸接設施等，使得身障者也能享有搭船出遊的便利。

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