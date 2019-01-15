推動海運友善環境 21航線今年行無障礙

2019-01-15 11:08

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部航港局為保障身心障礙者與年長者權益，積極改善現成船無障礙環境，去年3月26日起以補助方式，鼓勵業者增設無障礙設施，共計44艘大眾運輸船舶提出申請，預計今年全數改善完成後，總計將有21條航線提供無障礙友善服務。

航港局長謝謂君指出，根據內政部最新統計，截至去年底，全台65歲以上長者人數已高達326萬人，約占全國人口13.83％，海運友善環境不僅是保障身心障礙者行動的權益，也可因應許多年長者通行無障礙需求。

航港局表示，海上船舶必須考量結構、穩度與水密等安全因素，艙門應有必要的門檻高度，以面對海上的驚濤駭浪；船體應以瘦長型為主，減少水中阻力，再加上機艙、救生等必要設備，空間設計上較為複雜，且船舶於建造完成後不易改裝，改善也更具挑戰性。

航港局執行「大眾運輸船舶無障礙補助計畫」，鼓勵大眾運輸船舶增設「客艙內通行特製化輪椅」、「供進出艙室使用活動式斜坡板」與必要船舶無障礙設施，現已有18條航線、39艘船舶符合無障礙友善服務。

航港局統計，符合者包括台北─平潭、布袋─馬公、高雄─澎湖離島、台南─澎湖、澎湖離島間2條航線、基隆─馬祖、馬祖小三通2條航線、馬祖離島間3條航線、金門小三通航線、金門離島間、台東─蘭嶼─綠島2條航線、後壁湖─蘭嶼、大稻埕─關渡─淡水等。

另外，澎湖白沙─鳥嶼、白沙─大倉、白沙─員貝等3條航線、5艘船舶，預計也將陸續於今年度完成改善。航港局指出，已規劃於今年度邀請身心障礙委員實地稽核，體驗海運無障礙改善程度，並結合船舶重要資訊QR Code查詢系統，充分揭露無障礙友善相關資訊。

身心障礙者聯盟常務理事劉金鐘說，搭船出遊感受海上徐風、夕陽美景，都是美好的體驗，過去船舶環境對於身障者並不友善，經過這幾年政府推動船上無障礙環境，積極解決船舶門檻、走道、輪椅停靠並改善岸接設施等，使得身障者也能享有搭船出遊的便利。

  • 航港局鼓勵大眾運輸船舶增設特製化輪椅及供進出艙室使用活動式斜坡板。（航港局提供）

    航港局鼓勵大眾運輸船舶增設特製化輪椅及供進出艙室使用活動式斜坡板。（航港局提供）

  • 身心障礙者聯盟常務理事劉金鐘體驗載客船舶無障礙設施。（航港局提供）

    身心障礙者聯盟常務理事劉金鐘體驗載客船舶無障礙設施。（航港局提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/