為增設水龍頭提升清潔效益 台鐵不惜槓上鐵道局

2019-01-15 08:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，各通勤站月台層沒設水龍頭，導致清潔人員耗費許多時間在搬水，工作效益也打折，乘客看不下去，向台鐵提出建議，台鐵數度向鐵道局反映卻始終無下文、還接到「新年快樂」的回應，憤而與鐵道局開槓。

一資深清潔人員證實，各通勤站月台層只有兩端管制區有水龍頭，數百公尺的月台上完全沒有，每次換水須走到最深處，或爬到上一層洗手間，每天為換水疲於奔命、腿都軟了，尤其上了年紀的清潔員更辛苦。

清潔人員感慨，鐵道局設計時、可能忽略清潔維護的硬體需求，至少應在月台中間設一處，如此既能提升整潔維護效益，對候車乘客也是好事。

鐵道局南部工程處則指出，當初設計月台完全根據台鐵需求與法規規範，尤其月台四周有電氣設備，基於安全考量並不適合設水龍頭，一旦被不當使用並發生問題、後果難料。

但台鐵高雄站認為，根據過往地上月台層經驗，當時就有設置水管、裝水龍頭前例，且從來沒發生過問題，站方強調水龍頭可透過妥當「管制」措施、避免被濫用，只要工程單位設好，後續管理是台鐵處理。

高雄鐵路地下化後，除新左營、高雄、鳳山等大站，另設有左營、內惟、鼓山等八處小型通勤站。

乘客向本報反映，各通勤站月台層沒水龍頭，導致清潔人員為裝水、倒水疲於奔命，大半體力都用在搬水上，清潔效益也打折。

清潔人員數度向台鐵反映，台鐵也透過賴群組向鐵道局建議在月台層增設水龍頭，結果都無具體回應，部分台鐵幹部為此退出群組抗議；但台鐵不放棄，年後再整理清潔人員意見給鐵道局，不料鐵道局卻神回「新年快樂」，讓台鐵摸不著頭緒，研判鐵道局刻意閃避。

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