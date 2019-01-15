打臉馬英九 屏東鳳梨外銷近8億 佳冬蓮霧首空運加拿大

2019-01-15 00:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣長潘孟安日前攜蓮霧禮盒出國推廣屏東農產，也打開市場，佳冬鄉的蓮霧於年關前打進歐洲及北美洲的高端市場，首批銷往加拿大的「透紅佳人」品牌蓮霧，今天在精挑細選下出貨，來自國境之南的蓮霧，將「坐飛機」直送北國，農民看準收益會比台灣在地銷售的頂級蓮霧禮盒更高，精銳盡出讓佳冬農會挑選，該農會總幹事林淑玲有信心的說：「保證好吃！」

「總算成功銷往加拿大。」林淑玲表示，去年原就要外銷加拿大，卻受寒害及下雨減產而缺貨，她說，外銷歐洲北美以大果種為主，12粒2公斤裝的果實最為頂級，看了令人連她都覺得食指大動，甜度也都維持高水準，但外觀因今年有部分裂果，佳冬鄉農會集配場內的每1顆果實，都得經過工作人員精挑細選嚴格，才能挑出可以外銷等級蓮霧。

林淑玲指出，歐洲和北美洲冬天寒冷，亞熱帶的蓮霧對當地是相當「奇巧」的水果，上週蓮霧銷往歐洲反應極佳，有了成功經驗，本週再進軍加拿大；這批果粒大小整齊又碩大黑紅，每粒約166克左右非常整齊，截至今天則約有600公斤的「航空版」蓮霧外銷歐美。

縣府農業處長黃國榮說，屏東蓮霧甜而不膩帶有獨特香氣，但不耐久放，且「嬌貴易破皮」，不可能透過海運運送，得「坐飛機」出國，且加拿大的華人多，紅通通的蓮霧在春節前伴手禮的需求暢旺，年關前屏東蓮霧搶入北美市場打開知名度，可說是新年大捷，將儘力維持頂級市場長久訂單。

黃國榮表示，去年屏東縣外銷的水果估計出貨2.4萬噸、金額約13億台幣，其中蓮霧約外銷2200噸，金額2點6億元，鳳梨銷售更達接近2萬噸，金額7.6億元。

前總統馬英九日前南下屏東，明指中國不考慮購買民進黨執政縣市農產，甚至下了註腳「無法外銷中國的屏東鳳梨」，屏縣府數據則是結實打臉馬英九。

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