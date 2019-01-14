這個爭議竟燒了20年 台南上帝廟廟前大街路面改善會勘

2019-01-14 21:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營上帝廟廟前大街（中山路）風貌重塑，20年來在地方迭起爭議，全因短短100公尺長的鋼筋水泥路面上的條紋地磚不平，和12棵行道樹竄根造成人行步道不平、路燈限縮路寬，上帝廟和商家連署向市府陳情改善地磚、路燈、路樹。

包括市議員吳通龍、南市府工務局副局長王建雄、民政局主秘陳仲杰、下營區長姜家彬、下營玄天上帝廟主委洪和全、里長、商家與關心此案的區民今天下午現場會勘。

市府相關單位對同意改善廟前大街遲遲不敢答允，吳通龍霸氣的說，只是移開路樹、路燈、條紋地磚的部分改鋪水泥路面，為何拖拉不做？市府不能「背叛民意」，有異見的人可「找」他。

下營上帝廟廟前大街（市區中山路）約在20年前由前南縣府、下營公所推動城鄉風貌重塑工程，將原來柏油路面改成RC（鋼筋水泥）路面，兩旁新植小葉欖仁路樹、增設造型路燈和人行步道，與上帝廟廟前景觀融合，沒想到RC路面上的條紋地磚不平和樹根亂竄造成路不平，部分設施及路面也有破損，引起民怨多年。

前年7月，下營區公所透過市府都發局向內政部營建署申請「城鎮風貌重塑整體計畫」400萬元，修整廟前大街及人行道磚、樹穴，延續地方特色和休憩的散步購物環境，還是沒完全解決問題。

這次上帝廟、里長和商家連署向市府陳情改善路面的聲音再起，廟前大街不少商家支持改善路面，有的反對浪費公帑再重鋪路面，有的認為修整地磚即可。

洪和全說，以前廟前大街風貌重塑有其必要，但現在已不符地方需求，地磚原意形成跳動路面減緩車速，但因地磚不平害不少人摔倒，車輛行經製造噪音擾人清夢，而加了路燈和路樹後，限縮路面，但廟前大街交通流量大又有公車行駛、違規停車亂象，人車爭道十分危險，有必要再改善。

地方陳情3大訴求，移走路樹、路燈往旁退縮、移除條紋地磚重鋪水泥路面，會勘結論由議會提案要求市府改善。洪和全說，4月6、7日逢上帝廟三年一科的遶境大典，希望3月底前完成廟前大街改善。

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