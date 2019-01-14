台南吉祥物「魚頭君」赴日爆紅 網友：比虱目魚小子恐怖

2019-01-14 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕來自台南的觀光吉祥物「魚頭君」，赴日宣傳爆紅，不僅足跡遍布日本各大觀光景點，還參加日本電視節目，在日本正式出道。不過有鄉民覺得魚頭君長相過於「獵奇」，比之前的虱目魚小子還要恐怖。

綜合媒體報導，魚頭君以台南市觀光美食代言人的身分，與市政府的代表團到日本進行宣傳，並在觀光景點大阪城、道頓堀留下足跡，魚頭的特殊造型在當地掀起熱潮，還登上讀賣電視台節目，與彈神共舞。

台南市府旅遊服務科長陳崇彝提到，魚頭君的設計概念是虱目魚的魚頭，包含台南人熱情、幽默的人格特質，爆紅後算是台南市的旅外藝人，紅回台灣再出道應該沒問題。身為經紀公司的南市觀旅局則認為，要回台灣出道的話，還需要進行評估。

魚頭君的外型卻讓台灣網友不太買單，還有不少網友覺得「太獵奇」。網友留言，魚頭後面感覺血淋淋的，加上特效和音樂就能開發恐怖遊戲了。也有網友說，和台南市北門區的「虱目魚小子」相比，驚悚程度有過之而無不及。

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