賴清德回台南了 懷念的台南滋味相迎

2019-01-14 19:16

［記者劉婉君／台南報導］賴清德卸下行政院長一職，台南鄉親包遊覽車北上迎接返鄉，晚上6時30分左右抵達住家巷口，市長黃偉哲與多位市府官員也到場迎接，立委參選人郭國文還送上蔥肉餅和珍珠奶茶，賴清德嚐了說，「非常好吃，懷念的滋味，台南的滋味。」

賴清德回台南，黃偉哲準備了花束，由副市長王時思代表獻花，還有多位賴清德任內的官員及市議員呂維胤等人到場迎接，歡迎賴清德回家。

賴清德一一握手感謝眾人的歡迎，他表示，很高興回到台南，將休息一段時間，看幾本書，「回家的感覺很好很溫暖，氣候溫暖，人情也溫暖。」

賴清德的大兒子及媳婦均在美國，有媒體詢問他是否會去美國，賴清德回答，目前沒有計畫，會先休息一下，也不會有什麼公開活動。

至於明天早餐最想吃什麼，他則只是笑笑地說，台南的小吃美食他都很懷念，所以今天在臉書上也貼文，歡迎大家來台南玩，尤其過年來走春。

有媒體問他曾說日後再相見，是否有什麼涵意，他僅笑說：「謝謝」。

郭國文隨後送上賴清德喜歡的蔥肉餅，以及珍珠奶茶，以家鄉的滋味相迎，賴清德也當場品嚐稱讚「非常好吃。」

外界有人指賴清德回台南取暖，黃偉哲說，賴清德不需要取暖，「是我們要給他溫暖。」對於藍營指賴回台南，民進黨將有兩個太陽，黃偉哲說，他對自己很有信心，「請國民黨不必過慮。」

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