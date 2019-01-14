埔里愛蘭橋頭電子看板破壞80年舊石碑 居民怒喊：快拆

2019-01-14 19:03

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮公所4年前於愛蘭橋頭設置電子看板，去年3月被民眾指控支撐鋼架的1根鋼樑，不偏不倚鑿進約有80年歷史的烏牛欄橋石碑，嚴重破壞地方文化資產，相隔近1年後續處置無進展，當地居民今要求儘速拆除，新任鎮長廖志城表示，對於電子看板去留，公所將徵詢公路總局埔里工務段、日月潭國家風景區管理處及鎮民意見後妥善處理。

埔里鎮公所4年前運用聯勤司令部睦鄰經費，在市區重要交通樞紐愛蘭橋頭興建1座電子看板，並有前任鎮長「周義雄歡迎您」字樣，但去年3月間有民眾發現支撐大型電子看板的鋼樑，其中1根直接打進早期烏牛欄吊橋舊址的石碑上，烏牛欄吊橋為愛蘭橋前身，石碑距今約80年，見證埔里早期開發歷史，也是現今僅存的吊橋遺跡，石碑遭破壞，令當地愛蘭里民、地方文史工作者痛心。

當時居民即希望電子看板拆除，公所也回應將先拆掉釘入石碑的鋼樑，至於未來如何修復，尊重愛蘭社區及縣府文化局意見，但時隔近1年，不論鋼樑還是整座看板還是文風不動，引起居民不滿，近期再與地方文史工作會勘，向公所陳情表達儘速拆除的訴求，文史工作者簡史朗質疑電子看板不僅破壞地方文化資產，也是前任鎮長個人形象廣告，如今首長換人理當拆除。

鎮長廖志城表示，針對電子看板破壞在地文化資產與景觀問題，由於位在省道台14線旁，也接近日月潭國家風景區範圍，將徵詢兩單位意見，同時也計劃透過網路投票，了解多數埔里鄉親的意見後妥善處理。

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