俄國正妹挺台影片爆紅 中國網友這番真心話感動台灣人

2019-01-14 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名俄羅斯正妹拍影片嗆中國「想偷走台灣，有問過俄羅斯嗎？」除大讚台灣的民主素養，更直呼「如果可以，俄羅斯也想要偷走台灣」。影片曝光引發網友熱議，一名中國網友留言「不希望台灣在中國現有體制下被統一，因為只有台灣人才應該做台灣人的主人」，該留言讓許多台灣網友大呼「真的很感動」。

這名俄羅斯正妹在「想偷走台灣有問過俄羅斯嗎」影片中，以流利的中文大談台灣種種的好處與優點，表示這幾年來，越來越多外國人看見台灣的好，如便利的交通、美味的小吃、令人稱羨的健保及得來不易的言論自由，都是外國人愛上台灣的原因，「但台灣人往往因為太習慣，而視之為理所當然。」

她還透露近日在台灣上課時，一位中國同學主張台灣是中國的，她本以為「有好戲看了」，沒想到老師反而禮貌的問「為什麼？」沒有爭吵，而是理性的與該同學交換彼此的意見，讓她既驚訝又佩服，認為這是台灣最有價值的地方，直言台灣是個能給大家「培養自我思考能力的民主國家」。

影片曝光後許多台灣網友留言大讚，還有一名中國網友留言表示，「中國已被共產黨塑造成畸形的社會，所有政策都在向人民傳達『給我閉嘴』。不希望台灣在中國現有體制下被統一，我是中國人，我不要台灣，因為只有台灣人才應該做台灣人的主人」。

該中國網友更指出中國社會的「魔幻」，他說，「北京馬上要實行個人終身信用制度，就像電視劇Black Mirror裡面演的一樣，而且會更誇張，因為你不能罵政府，罵了就行政處罰你，給你個人信用制度減分，無法貸款或者買機票出遠門。中國還有很多的被洗腦者，相信著中國越來越好，『我想告訴台灣朋友，不可能。守護你們的家園，支持你們的還有所有清醒的中國人，心中永遠不忘記『正義』兩個字的中國人』」。

這名中國網友的留言也引來許多台灣網友大讚，感動留言「謝謝中國朋友說出內心的話」、「希望有一天那個萬惡的老共垮台，你們擁有真正的民主自由後，再來好好的敬一杯，好鄰居」、「真的很感動 謝謝你」、「你的言論很正確，我是從中國嫁到台灣二十幾年的台灣媳婦，感謝你。﻿」、「很難得看到如此理性的對岸朋友的言論!謝謝你﻿」、「謝謝您!有良知的中國人!」。

另也有人擔心的說「兄弟 真心祝你 保重 不要被消失﻿」、「樓主注意自己安全，希望你們社會早日達到這個境界﻿」、「小心麥當勞歡樂啊...」。

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