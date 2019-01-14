南美館2館1/27開幕 碎形屋頂、展館空間搶先看

2019-01-14 15:14

［記者劉婉君／台南報導］台南市美術館2館將於27日開幕，館方今天中午舉行新建工程謝土典禮，內部的碎形屋頂及部分展館空間等，先睹為快。

謝土典禮由台南市長黃偉哲與南美館長潘襎率領團隊、工程營建單位等共同舉行，黃偉哲除歡迎全國民眾在開館後到台南參觀，也會擇期邀請前行政院長賴清德視察其任內大力推動的美術館。

南美館於2014年舉辦國際競圖徵件，2015年12月18日動工，歷時3年完工，1館試營運以來，已吸引將近10萬參觀人次，2館由日本坂茂建築師以台南市樹鳳凰木之鳳凰花轉化為五角形碎形屋頂，象徵台南的文化地標，從南美館內部抬頭往上看，由碎形幾何所構成的四面體角錐，搭配五角形的鋼骨結構，模擬樹葉的遮蔭效果，搭配透明的電梯，內部採光相當明亮。

文化局長葉澤山表示，全館共有18個展間，其中包括兒童美術空間及導覽空間，標準展間的高度5米5，最高的則有12米，讓藝術創作展出有更大的想像空間，民眾還有機會透過視窗由上而下俯瞰藝術品。

坂茂為2014年普立茲克獎得主，也曾設計紙教堂，南美館內3間導覽空間亦採用相同的概念設計紙管天花板。

南美館2館預計將於27日下午3時舉行開館儀式，當天下午6時正式對外開放。

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