信昌化工火警 高市重罰130萬元、勒令停工

2019-01-13 15:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園工業區信昌化工昨天晚間10時58分發生火警，烈焰、濃煙騰空，初步調查為異丙苯反應槽洩漏，槽內300公噸的異丙苯起火燃燒，環保局、勞工局祭出重罰並要求停工，地方也要求信昌召開說明會。

林園區工業三路信昌化工暗夜傳出火警，高市消防局出動17車、39人前往搶救，火勢猛烈，五福、溪州里及汕尾地區都可見熊熊火光，火勢今天凌晨1時4分撲滅，無人傷亡。

環保局、勞工局獲報前往調查，該廠去年12月21日起進行事故製程（M02）異丙苯反應槽歲修，今年1月9日進料、10日升溫操作、11日反應操作，但異丙苯反應槽（220-DD）前天晚間10點發生洩漏情況，當時槽內還存有約300公噸的異丙苯，與其過氧化異丙苯（反應物）混合物30分鐘後混合燃燒，產生大量粒狀污染物逸散。

該事件引起居民驚惶，當地市議員、里長、居民約2、30人前往關切，市議員王耀裕表示，經他質問信昌化工郭姓廠長，郭表示疑有設備螺絲鬆動，造成洩漏，但真正原因待查；王耀裕要求環保局、勞工局落實相關安檢，確保沒有安全疑慮才可以復工。

環保局依空汙法罰鍰100萬元，勞工局亦依職業衛生安全法罰鍰30萬元，並勒令停工。

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