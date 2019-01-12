終於等到了！勝利星村新店家 下週起陸續開幕

2019-01-12 19:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市日遺眷舍群「勝利星村」去年（2018年）為整修完成的34戶招商，吸引百餘位業者及個人申請，9月公布徵選結果，但至今都還沒有開幕，讓市民等得心急；如今好消息是首間商家「奧山」下週四（17日）就要開張，陸續還有旗袍工作室等店家報到，令人期待。

屏東縣文化處表示，2018年勝利星村招募的商家，其實目前都如火如荼籌備中，首間開幕的「奧山」工作室，由林晨意與夥伴杜岱蓁共同經營。

34歲的林晨意來自苗栗，因為到屏東科技大學念森林系、研究所，一直留在屏東至今，她跟隨屏科大教授陳美惠深耕霧台鄉阿禮、大武村、三地門鄉德文、達來村等原住民部落，推動社區林業、生態旅遊及林下經濟，為了讓更多人認識部落文化，她和德文返鄉青年杜岱蓁，參加文化處眷村招商徵選，取得進駐資格。

林晨意說，「奧山Okuyama」是日本人提出《里山倡議》中里地、里海外，向山裡延伸的區域，她希望工作室成為將山中傳奇帶至平地的一個對口，將屏東群山的驕傲呈現出來。工作室開幕後，除了展示原住民部落工藝、農產品，供應部落食材料理的輕食，也會協助民眾規畫部落遊程，體驗生態。奧山位屏東市永勝巷，1月17日上午9點30分起舉行開幕茶會。

同批招商眷舍，還有作家張曉風學生時代住過的老屋，將由屏東作家郭漢辰打造成文學基地，另有原住民服裝設計及工藝家，旗袍設計師等人士進駐的店家，這些充滿故事的巷弄，都讓民眾等不及要挖寶了。

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