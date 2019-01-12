「跟樂生療養院一樣重要！」 日治松山療養院被拆了

2019-01-12 19:15

〔記者楊心慧／台北報導〕日治時期1915年興建的松山療養院今天（12日）上午遭拆，台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰說，松山療養院是台灣進入現代化後珍貴的醫療建築，和樂生療養院一樣重要，本來昨晚已準備好提報資料，要送台北市文化局，未料竟然突然被拆！

台北市文化局長蔡宗雄說，去年10月8日已邀集3位文資委員赴現場進行文資價值評估會勘，但他們一致認為松山療養院不具文資價值，不予列冊追蹤，當時也有會勘紀錄，完全符合程序。

松山療養院在日治時期是「錫口養生院」，光復後改為台灣省立松山療養院，1950年改制為台灣省立結核病防治院。

蕭文杰與幾位文資界人士今天上午聽聞松山療養院遭拆除的訊息，立刻趕往現場，仍無法阻止拆除作業。蕭文杰說，文化局不願前來定為暫定古蹟，這棟珍貴的醫療建築只能消失。

蕭文杰說，台北市文化局先前曾對松山療養院建築做文資評估，但3位文資委員沒注意到這是日治時期的建築，當時手上只有1950年台灣省立結核病防治院的資料，因此委員認為它沒文化價值。

蕭文杰說，這棟建築見證台灣慢性病醫療，台灣在日治時期對特殊慢性病患收治療養，同時也有隔離與拘禁政策，就台灣而言，類似的有世界遺產潛力點的「樂生院」，及已被拆除的「養神院」，僅存的「錫口養生院」（松山療養院前身）病房具罕見與高度文化資產價值。

長期修復文資建築的建築師呂大吉說，拆除過程中，有當時文資認定時遮蔽部分的新發現時，通報文化局就得先停工，文化局需出面處理，不能直接拆除。

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