只送不賣！魏應充彰化老宅 改建成食物銀行

2019-01-12 17:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉今日成立首家食物銀行，由頂新和德文教基金會與基督教救助協會合作創設，因味全混油案遭判刑入獄的前頂新董事長魏應充，這次以「頂新和德文教基金會董事長」頭銜出席開幕記者會，他返回老家做公益心情輕鬆，還牽起一名老婦人的手，陪同挑選食物，藉更新身分送暖。

魏應充上月底獲假釋出獄，神隱多日後今日現身彰化老宅，原來老宅已跟基督教救助協會合作，改裝成為「1919食物銀行」，每週3日供個案領取物資，預計可幫助當地150戶低收與社福邊緣戶。

根據員工透露，魏應充仍遭限制住居，每週六中午前要到台北市大安分局報到，為參加這場開幕，一早就先去警局報到才趕回彰化。魏應充到場後始終坐在旁聽取嘉賓們致詞，相當低調，剪綵後走入食物銀行，已有一名相識多年的老阿嬤等候，魏應充一邊牽著老阿嬤的手，一邊示範挑選食物，有米、有醬還有橄欖油！

不過魏應充陪同購物未完全程就先離開，記者發現追出詢問成立食物銀行心情，魏應充惜字如金，只說了「謝謝」就快步離去。

基督教救助協會秘書長夏忠堅說，這間食物銀行店面是魏家資產，無償提供基督教救助協會使用，是彰化首家實體店面，也是首個非教會體系的合作單位，全店裝潢走文青風，人事及管理水電費用也由頂新和德文教基金會贊助，架上食物則由基督教救助協會募資。

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