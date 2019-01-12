提升部落孩子學習成效 遠距伴讀視訊教學成果發表

2019-01-12 17:22

〔記者張忠義／高雄報導〕原住民族委員會連續3年舉辦遠距伴讀視訊教學，讓部落孩子課業進步的「107年度部落學童遠距伴讀」計畫成果發表暨頒獎典禮，今天在高雄國際會議中心登場。

現場聚集來自全國各大專校院的大學友及部落的小學友約200人，活動規劃以運動會型式呈現，由大學友帶領小學友闖關動態體能遊戲，以及結合學科知識關卡，共同進行一場緊張、刺激的競賽活動，展現彼此絕佳的默契與原動力。

為了提升部落孩子的學習成效，克服偏鄉的地理環境限制，藉由一對一視訊教學系統，充分運用網路科技，讓大小學友能快速地即時上線，實現零距離的課業學習，進而引導部落孩子建立良好的讀書習慣與品德教育。

107年度部落學童遠距伴讀服務的範圍包括：苗栗縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣等，共有12處部落圖書資訊站協助辦理，伴讀部落小學友206人，培訓東華大學、台東大學、台中教育大學及義守大學之大學友人數243人。

本計畫執行已邁入第3年，部落孩子在課業表現上，有著顯著的進步成長，深獲老師及家長們的多方肯定與支持，藉由數位教育與服務深耕，以激發學童潛能與課業表現。

原民會仍會持續擴大辦理，部落地區就讀3年級～9年級學生，或由「駐點輔導老師」推薦其服務據點的學童（須經家長同意），將成為本計畫服務的對象，期盼帶給部落孩子更多豐富的學習資源，育成更多優秀人才。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/