行銷蜂蜜檸檬！吳蕚洋接花蓮推廣大使

2019-01-12 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣觀光處長唐玉書將觀光文化推廣大使的目標，鎖定在社群網路聲量高、且與花蓮有連結性的名人，在台北市長選舉以一首「愛江山更愛美人」紅遍大街小巷的吳蕚洋，也被邀請出任代言人，將幫忙行銷花蓮。

《三立新聞》報導，當縣府尋找合適的推廣大使時，因為工作而久居花蓮的吳蕚洋即成為人選。剛好花蓮的農特產品中，有蜂蜜及檸檬，若由因「蜂蜜檸檬水」爆紅的吳蕚洋推廣，自然再合適不過，吳也已點頭接受重任。

報導表示，除了行銷農產品外，吳蕚洋還要介紹花蓮景點，他表示「推廣不能用傳統思維」，自己有許多想法，要讓人更喜歡到花蓮觀光，至於該如何行銷，就待17日頒發聘書、與縣府人員會面後揭曉。

《聯合新聞網》報導，已遷戶籍至花蓮的張善政也成為觀光文化推廣大使，花蓮縣長徐榛蔚昨頒發聘書給張善政，並表示張在花蓮務農，正是推廣花蓮農業的不二人選。此外，唐玉書也將腦筋動到長年居住在花蓮的漫畫大師敖幼祥和曾在花蓮讀小學的電影大師李安身上。

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