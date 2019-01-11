冬令進補有學問 要注意中、西藥交互作用

2019-01-11 23:45

〔記者楊金城／台南報導〕不少人喜歡吃薑母鴨、當歸鴨、人蔘雞、四物雞、藥膳排骨和羊肉爐等冬令進補，柳營奇美醫院提醒中藥有可能與西藥產生交互作用，導致西藥藥效增強或藥效不彰，甚至引發副作用。

柳營奇美醫院藥劑部主任陳憲煜表示，天氣冷，民眾喜歡進補，坊間常用的藥方及藥膳料理如當歸（薑母）鴨、人蔘（四物、麻油）雞、藥膳排骨等，其中所用的藥材卻有可能與西藥產生交互作用，嚴重者可能增加副作用發生的機率，進補有學問，不是吃就有效。

像是藥膳中的人蔘、當歸等具有補血、活血作用，若是與抗凝血藥物或阿斯匹林等併用，可能會增加出血風險；另外像薑及薑黃也會影響凝血功能，與藥物併服時也要特別注意。

藥劑師蔡育鐘說，四物湯補血養血，主要成份有熟地黃、白芍、當歸和川芎，如有生理異常、腸胃功能較差和婦科腫瘤者不建議食用，而十全大補湯是氣血雙補，主要成份有四物和黨參、茯苓、白朮、甘草、黃耆和肉桂，進補前最好諮詢中醫師針對個人體質再進補。

人蔘、甘草對心臟用藥增加藥物作用，人蔘、當歸如與降血壓藥併用，可能造成血壓過低，人蔘、地黃併用降血糖藥可能造成血糖過低。

蔡育鐘說，冬天進補不要多吃、天天吃，也不要買健康食品與西藥併用，中藥與西藥最好間隔半小時以上再服用，就醫時可詢問中醫師。

柳營奇美醫院為感謝藥師長期為民眾用藥安全把關，在1月15日藥師節來臨前夕，今天舉辦慶祝活動，因應年節的到來，向民眾宣導正確用藥進補安全知識外，並設計趣味闖關活動，讓民眾在歡樂氣氛中學習正確進補觀念。

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