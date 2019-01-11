「大南門」2座古砲不見了？南市文化局澄清

2019-01-11 19:45

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南大南門甕城內原本有2座古砲，3年前遷移後僅剩磚造基座。不過，此空基座經常引起民眾誤會「古砲不見了」，且為了維持景觀一致性，文化局將拆除基座，最快於下週會勘。

市定古蹟大南門是台灣唯一僅存的甕城，外城門額題「大南門」，內城門額則題「寧南門」，擁有雙層防禦功能的甕城，2城門並不在同一直線上，目的是要藉由曲折迂迴的結構讓敵人無法長驅直入，並誘使敵人入內，甕中捉鱉。

由於特殊的地位，大南門吸引許多遊客拍照留念。不過，原本放置在寧南門前的2座古砲於2016年因配合台南藝術節展演搬離，活動後則收藏於安平小砲台，讓許多舊地重遊的旅客誤會「古砲不見了」，也擔憂文物是否失竊。

對此，文化局指出，2門古砲並非「土生土長」，而是從安平出土後才搬遷到此地，但詳細時間點未有紀錄，且大砲也不該放置在城牆內，為了維持景觀一致性，藝術節後才沒有放回原位，而留在原地的磚造基座，最快於下週邀請專家學者會勘，商議如何拆除。

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