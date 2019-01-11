新竹市環保自然葬園區工程停擺 市府：與反對者持續溝通

2019-01-11 21:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府民政處規劃在生命紀念園區羽化館前方，設置1首座「環保自然葬園區」，提供4000個穴位，去年底已發包設計，準備動工，但有周邊居民抗議，工程停擺。民政處說，目前還在溝通中，但環保葬已是未來趨勢，新竹市是全台少數未設環保自然葬的縣市，會努力溝通，化解歧見。

民政處說，環保自然葬是指往生者火化燒成骨灰後，不設永久設施、不放進納骨塔，不立碑也不造墳，「遺體化作春泥、回歸大地」，除了節省土地資源，也節省殯葬開銷和社會成本，許多縣市已設有環保自然葬園區，環保葬也已有相關規範，包括樹葬、灑葬、海葬、花葬等等。

民政處在2016年完成樹葬可行性研究，規劃羽化館前1.1公頃土地做環保自然葬園區，原定去年底動工，但周邊有居民抗議，導致工程停擺，市府編列的3000萬元經費，只能保留到今年執行，目前還在努力與反對居民溝通。

民政處說，環保自然葬園區的用地原本就是殯葬土地，是新竹市目前公有殯葬土地未設其他葬別的素淨之地，規劃以「生命之河」為主題，會有6個不同樹種的區域，除了樹葬，也有緩衝草坪及兼有防洪功能的靜思池，有如景觀大公園，在世者隨時可緬懷親人，也能做為休憩公園場域。

新竹市是全國少數未設環保自然葬園區的縣市，民政處說，內政部已多次要求新竹市趕緊辦理與宣導，而這也是新竹市規劃的第一座環保自然葬園區，市府已參考其他縣市經驗，啟動「新竹市殯葬管理自治條例」修訂，絕對可讓環保自然葬園區更符合環保、自然等條件。

民政處官員說，樹葬等環保自然葬方式多元，有的會將骨灰藏納土中，或在樹木根部周圍埋藏，或將骨灰裝入容易自然分解的容器，目的就是環保與自然，與大地融為一體。

民政處說，市府已開過說明會、公聽會等程序，也完成發包，會繼續溝通，期許能在今年動工，紓解塔位幾年後可能飽和的狀況。

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