新竹市環保自然葬園區工程停擺 市府：與反對者持續溝通

新竹市政府民政處規劃的樹葬環保自然園區原本去年底已發包要動工，卻因部分居民反對抗議，導致工程停擺，市府強調會持續溝通，化解阻力。（記者洪美秀攝）

新竹市政府民政處規劃的樹葬環保自然園區原本去年底已發包要動工，卻因部分居民反對抗議，導致工程停擺，市府強調會持續溝通，化解阻力。（記者洪美秀攝）

2019-01-11 21:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府民政處規劃在生命紀念園區羽化館前方，設置1首座「環保自然葬園區」，提供4000個穴位，去年底已發包設計，準備動工，但有周邊居民抗議，工程停擺。民政處說，目前還在溝通中，但環保葬已是未來趨勢，新竹市是全台少數未設環保自然葬的縣市，會努力溝通，化解歧見。

民政處說，環保自然葬是指往生者火化燒成骨灰後，不設永久設施、不放進納骨塔，不立碑也不造墳，「遺體化作春泥、回歸大地」，除了節省土地資源，也節省殯葬開銷和社會成本，許多縣市已設有環保自然葬園區，環保葬也已有相關規範，包括樹葬、灑葬、海葬、花葬等等。

民政處在2016年完成樹葬可行性研究，規劃羽化館前1.1公頃土地做環保自然葬園區，原定去年底動工，但周邊有居民抗議，導致工程停擺，市府編列的3000萬元經費，只能保留到今年執行，目前還在努力與反對居民溝通。

民政處說，環保自然葬園區的用地原本就是殯葬土地，是新竹市目前公有殯葬土地未設其他葬別的素淨之地，規劃以「生命之河」為主題，會有6個不同樹種的區域，除了樹葬，也有緩衝草坪及兼有防洪功能的靜思池，有如景觀大公園，在世者隨時可緬懷親人，也能做為休憩公園場域。

新竹市是全國少數未設環保自然葬園區的縣市，民政處說，內政部已多次要求新竹市趕緊辦理與宣導，而這也是新竹市規劃的第一座環保自然葬園區，市府已參考其他縣市經驗，啟動「新竹市殯葬管理自治條例」修訂，絕對可讓環保自然葬園區更符合環保、自然等條件。

民政處官員說，樹葬等環保自然葬方式多元，有的會將骨灰藏納土中，或在樹木根部周圍埋藏，或將骨灰裝入容易自然分解的容器，目的就是環保與自然，與大地融為一體。

民政處說，市府已開過說明會、公聽會等程序，也完成發包，會繼續溝通，期許能在今年動工，紓解塔位幾年後可能飽和的狀況。

  • 新竹市政府規劃的樹葬環保自然園區有如景觀大公園般，強調這是未來殯葬趨勢，也能提供民眾多一種選擇。（示意圖由市府提供）（記者洪美秀攝）

    新竹市政府規劃的樹葬環保自然園區有如景觀大公園般，強調這是未來殯葬趨勢，也能提供民眾多一種選擇。（示意圖由市府提供）（記者洪美秀攝）

  • 新竹市政府規劃的樹葬環保自然園區有如景觀大公園般，強調這是未來殯葬趨勢，也能提供民眾多一種選擇。（示意圖由市府提供）（記者洪美秀攝）

    新竹市政府規劃的樹葬環保自然園區有如景觀大公園般，強調這是未來殯葬趨勢，也能提供民眾多一種選擇。（示意圖由市府提供）（記者洪美秀攝）

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