非洲豬瘟來勢洶洶 大安區農會幫飛天豬安太歲

2019-01-11 16:42

〔記者張軒哲／台中報導〕豬年將到來，卻面臨豬瘟威脅，台中市大安區農會今日為農會的「飛天豬」及所屬大安區肉品市場的「安諾豬」，首度於鎮瀾宮依照習俗安太歲，另外，在面臨豬瘟來勢洶洶，大安區農會於肉品市場舉行座談會，邀請中央畜產會家畜組專家針對養豬業者講習，請30多名業者做好自主管理與防疫措施。

大安區是台中是農業跟養豬重鎮，區內約有30家規模不一的養豬業者。大安區農會為了保障民眾的食肉安全，推廣飛天豬產銷履歷認證，從產地、拍賣、屠宰、分切，到一元化肉品物流中心，農會的肉品加工廠通過ISO22000及HACCP認證。但面對非洲豬瘟橫行國際，農會跟養豬戶憂心不已。

在面臨非洲豬瘟來襲的風浪中，大安區農會期待豬瘟不要在台灣蔓延，農會理事長黃明榮及總幹事蔡建宗今日於鎮瀾宮安太歲，向媽祖稟告台灣養豬業面臨豬瘟威脅，祈求「飛天豬」、「安諾豬」及台灣的養豬產業能夠「豬市大安」。

蔡建宗說，安太歲是一種民間信仰，當太歲運行到某個生肖的位置，屬該生肖及其相對生肖者，謂之「犯太歲」。近代由於華人對太歲降禍的畏懼，當太歲運行到某個生肖的位置，屬該生肖及其相對生肖者，唯恐觸怒太歲於己不利，便於當年祭拜太歲神，以祈福消災。

由於適逢豬年，加上豬瘟威脅，農會首度幫農會品牌「飛天豬」及「安諾豬」安太歲，在鎮瀾宮的太歲座號是6347跟6348，元宵後就會安置於太歲殿，張貼座號位置圖。

農會依照廟裡習俗，於太歲殿準備供品拜拜，並將寫上「飛天豬」及「安諾豬」名字的收據跟金紙一起化掉，祈求媽祖庇佑風調雨順、六畜興旺，非洲豬瘟不要進來台灣。

大甲文史工作者張慶宗說，農曆2019年為己亥豬年，是生肖屬豬的本命年。但除了生肖屬豬正沖太歲，生肖蛇偏沖太歲，這2個生肖皆犯太歲，可去安太歲，其他生肖可點光明燈保平安，大安農會因養豬戶多，又逢豬年跟豬瘟來襲，安太歲之舉頗有創意，可藉由宗教信仰，稍微安定養豬戶的憂心。

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