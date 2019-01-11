基隆童軍活動中心 改造大變身

2019-01-11 15:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕基福公路通車後，基隆市政府規劃結合童軍活動中心及周邊暖東峽谷豐富自然生態，打造生態遊學中心，歷時3年多終於成功招商，得標廠商與台中高美濕地同一家，熱衷環境教育議題，未來園區內除了童軍教育基地，還有低海拔森林生態導覽、在地漁農美食饗宴等，目前園區建物正在重新整修，市府近期將進行議約，最快今年11月開放。

童軍活動中心位於基福公路和東勢產業道路路口，毗鄰暖東峽谷，山區林相完整，終年溪水不斷，景色壯闊，營地可容納300人，民國70年落成以來，一直是孕育基隆童軍的重要場所，但建物及設備都因年代久遠老舊，亟待修繕，市長林右昌4年前上任後，開始規劃童軍中心結合暖東峽谷成為生態遊學中心，朝生態、教育、觀光遊憩等方向多元發展。

經過多次公告，去年底「基隆童軍活動暨暖東生態遊學中心修建營運移轉案」終於成功發包出去，目前市府正在進行既有建物結構補強，重新配置、修繕及粉刷室內空間，也規劃新露營區場地，改善周邊露營區現況排水不佳情形，並強化周邊照明、改善無障礙設施等，預計今年4月完工，然後點交給營運廠商。

市府表示，廠商裝修期半年，可望在今年11月開幕營運，未來童軍中心有5個露營區及童軍教育基地，可以在生態豐富的暖東峽谷學習野外實做訓練，低海拔森林生態導覽、淡蘭古道暖東教育園區、青少年戶外體健區，利用戶外地形高差參與式設計打造遊戲設施等，同時，也提供在地化漁農餐廳、農民市集販賣基隆在地蔬果、部分空間採貨櫃屋方式販售商品。

票價部分，目前規劃成人票1張200元，基隆市民及基隆大專院校師生，以及高國中小校外教學及童軍活動，訓練及露營營地免費，其他體驗活動皆有優惠，中低收入戶學童優惠至少5折。

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