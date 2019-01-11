新竹榮服處送臘八粥 幫榮民伯伯暖胃

2019-01-11 13:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹榮民服務處結合佛光山法寶寺，在農曆12月初八佛陀成道日前，今天由住持妙兆法師帶領法師們前往台北榮總新竹分院，致贈臘八粥給長期住院的榮民長輩，讓伯伯們在歲末寒冬暖心又暖胃。

新竹榮民服務處在台北榮總新竹分院設有關懷據點，長期由榮欣志工第四隊排班輪值，服務門診和住院榮民眷。有感於年節將屆，部分年長榮民眷因病痛長期住院極需關懷，志工們與佛光山法寶寺接洽，於臘八節前夕（農曆12月初六），由該寺提供170份臘八粥給長期住院榮民長輩。

住持妙兆法師表示，近日該寺大批義工主動加入備料煮粥的行列，1碗臘八粥，代表著和諧、尊重、歡喜與祝福，更融合了學佛修行人對社會的關懷。

新竹分院院長彭家勛、新竹榮服處長酆世俊、寺方師姐及榮欣志工們，獻給榮民伯伯熱騰騰的1碗粥，氣氛溫馨。榮服處也結合社會善心捐款，贈送住院伯伯銀耳飲禮盒82份，讓整個病房溫馨洋溢。

酆世俊說，今年春節，新竹榮服處團隊將結合更多社會資源，關懷新竹地區年邁無依的單身榮民，以及弱勢邊緣的榮民眷家庭，希望讓榮民眷感受到社會的善與愛。

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