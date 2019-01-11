高市圖陸續邀重量級講者 提升港都國際能見度

2019-01-11 13:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕繼去年底丹麥DOKK1奧胡斯圖書館長造訪高市圖總館進行專題講座後，圖書館界最權威組織「國際圖書館協會聯盟」（稱IFLA）會長格洛麗亞．佩雷斯─薩梅隆（Gloria Pérez-Salmerón）首度造訪高雄，大幅提升高雄文化機構的國際能見度。

高市圖館長潘政儀表示，IFLA成立於1927年，是目前全球圖書館界最具權威及影響力的非政府專業國際組織，成員由各國圖書館協會及學會共同聯合組成；IFLA的國際性無遠弗屆，涵蓋全球143個國家，擁有1400個會員，領導推動全球各圖書館間的交流合作，IFLA歷年來廣邀全球各領域專家學者，集結出版一系列的趨勢前瞻報告，領導圖資界的發展走向。

IFLA的靈魂人物格洛麗亞會長首次到訪高市圖，並以「社會變遷與發展的掌舵者—圖書館」為題，提醒大眾圖書館在現代社會的進步，扮演的其實是極吃重的角色，並深入介紹全球圖書館之角色定位及發展趨勢，注入圖書館未來服務與經營之創新思維，在資訊洪流的時代下，掌握關鍵方向，乘風破浪而免於隨波逐流。

潘政儀指出，近期高市圖與國家圖書館密切合作，積極推動高市圖的國際交流與合作，促成這兩場國際重量級講者的專題演講，就是希望藉由邀請國際間重量級講者蒞館參訪與館務經驗交流，建立未來交流管道基礎和合作契機、同時大幅提升高雄文化機構的國際能見度。

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