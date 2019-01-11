暖冬計畫再加碼！來鹿港住一晚 抽獎送烏魚子

2019-01-11 12:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕好康來了！為了讓更多人利用暖冬計畫來鹿港住一晚，鹿港鎮長許志宏今天宣布加碼活動，只要是今年1月以暖冬計畫補助入住鹿港旅宿，就有機會抽到季節海味烏魚子，將抽出10位幸運兒，每人都將獲贈1盒烏魚子！

「鹿港烏魚子就是有這個肉頭！」許志宏說，野生烏魚來到鹿港海域，剛好是烏魚卵成熟度最佳時期，因此，捕撈的烏魚取出烏金所製成的烏魚子，口感特別細膩，尤其是保留烏魚卵上頭的一小塊魚肉，這塊「肉頭」作用就是古早時代方便綁繩子掛起來，也成為鹿港烏魚子的特色。

鹿港文教基金會董事長王康壽強調，台灣許多漁港都可以捕獲野生烏魚，但獨獨只有鹿港有「烏魚寮」的舊地名，也就是現在的鹿港鎮立圖書館、洛津國小一帶，代表鹿港捕烏魚、製作烏魚子已有上百年的歷史。

鹿港第一市場烏魚子百年店家李能秋指出，鹿港人特愛野生烏魚子，目前正是吃烏魚子的好時機，製作過程為取出烏魚卵、醃漬、日曬，但日曬又不能是直接在強烈日光底下，還要不時翻面，才能大功告成。

鹿港鎮公所「暖冬加碼送烏魚子」抽獎活動，將在2月中旬抽獎，將請鹿港鎮的旅宿業者提供1月暖冬計畫遊客名單，幸運得主就可以獲得道地的鹿港烏魚子。

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