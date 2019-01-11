「台中江小姐」特調售價100元...網友猜：老闆的初戀吧！

2019-01-11 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕現在飲料店越開越多、種類、取名更顛覆消費者想像，前陣子熱議的飲料「心痛的感覺」，被網友稱是一杯賣50元的白開水，這次台中一間飲料店菜單寫著「台中江小姐」售價100元，讓網友好奇究竟裡頭賣得是什麼藥。

綜合媒體報導，有網友將菜單拍照上傳臉書，問道「有人喝過台中江小姐嗎？」引起其他網友討論，疑惑這一杯100元的「台中江小姐」到底是什麼，有人猜測，台中江小姐可能是老闆的初戀，對此店長也親自回應外界的猜測。

《三立新聞網》報導，「台中江小姐」的前身其實是名為「青梅寒天QQ飲」的特調飲料，由青梅、蘋果、QQ寒天及祕方所製，但叫好不叫賣，所以已經要被下架，這時一名店裡的熟客江小姐表示很喜歡這款飲料，捨不得再也喝不到，故將它保留下來，更改名為「台中江小姐」。

趁著「台中江小姐」的名字由來正當紅時，店裡更推出只要點「台中江小姐」並說出「我是台中江小姐」的通關密語，即可獲得真正的熟客江小姐最喜歡的小點心， 沒想到一款飲料的名字可以替飲料店大打知名度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/