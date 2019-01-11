蘋果日報控欠3億貨款未付 勤力董座怒嗆：壞人必有報應

2019-01-11 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕台灣《蘋果日報》指控，長期負責其總經銷業務的勤力公司，積欠《蘋果日報》超過新台幣3億元貨款未付，本月初終止雙方經銷合約，並在8日向台北地院提告。勤力董事長岑德強今天登報反駁，稱幾個月前壹傳媒給他們解雇信，卻未提及之前允諾給他的4分之1投資金額，相信台灣民主和司法，並信天眼昭昭，好人及壞人必有報應。

岑德強今天刊登廣告於《自由時報》、《聯合報》和《中國時報》等媒體，他表示，壹傳媒主席黎智英要到台灣做出版時，指名要他到台灣作發行，黎智英承諾投資他25%，但當時他向壹傳媒副主席周安橋說，暫時不要這4分之1的資金，當有一天結束營業，再給他這4分之1的資金，讓他遣散員工。

他還說，2000年間，黎智英在陽明山的寓所當面請求他，要求由《蘋果日報》初出版的零售價中的10元零售運費，降低到5元，好讓黎智英順利集資，這筆錢高達2億2000多萬元。

岑德強指出，幾個月前壹傳媒給他們解雇信，卻未提及之前允諾給他的4分之1的投資金額，好讓他遣散員工。他強調，「我相信台灣法治和民主，我更信天演昭昭，好人及壞人必有報應。我們更會盡快清盤，好等台灣同仁，得到他們的搏命資遣錢。」

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