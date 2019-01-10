科技部火速修正 違規學倫案停權2年以上通通公開

2019-01-10 21:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕台大醫師陳昆鋒爆出造假論文，科技部處分停權10年，卻因近5年都未公開違規學倫案被批評，今天火速修正審議要點，明訂停權2年以下處分案屬於情節輕微不公開外，其他違規案件皆以公開為原則。

針對目前違反學術倫理案件公開與否沒有標準規定，皆是由審議委員共識決議，科技部今天在部務會報火速修正《科技部學術倫理案件處理及審議要點》第13點規定，修正為「除情節輕微者外，以公開為原則」，並明訂除停權二年以下處分案屬情節輕微不予公開外，其他違規案件皆以公開為原則。

科技部說明，現行規定是「學術倫理案件經學術倫理審議會審議作成處分建議者，經審議會視情節輕重決議後公開相關資訊」，違反學術倫理案件資訊是否公開，由審議會視個案情節輕重判斷作成決議，本次修正後，除停權二年以下處分案屬情節輕微不予公開外，皆以公開為原則。此次要點的修正，後續將依行政程序辦理發布作業，此次要點的修正，後續將依行政程序辦理發布作業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/