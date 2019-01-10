竹縣飛鳳山首見台灣獼猴 停車場大啃食物不怕人

2019-01-10 20:05

［記者黃美珠／芎林報導］新竹縣芎林鄉飛鳳山繼不久前出現石虎後，今天下午有登山客發現當地的代勸堂旁竟有台灣獼猴跟人近距離互動，一度不怕生地窩在路邊停車場啃著食物，直到登山者駐足越聚越多才竄上一旁的樹梢。附近農戶說，牠是被人棄養的，原有3隻同病相憐，1隻被電死後，另隻被人捉走，去向不明，目前就只剩下這隻。

新竹縣政府農業處處長邱世昌說，台灣獼猴在新竹縣聽到出沒比較多的地方除原鄉尖石、五峰，就是在關西錦山、玉山山區，像飛鳳山這種海拔400多公尺、距離市區這麼近的郊山還是首次聽聞，該處也沒有接獲任何通報。

邱世昌說，原則上台灣獼猴雖從保育類野生動物解編成一般類的，除原來登記有案的飼主之外，其他人依法仍不能畜養，如有畜養行為，就違反野生動物保育法，依法可罰新台幣6萬到30萬元不等。而原來登記有案的飼主任意棄養的話，也有觸犯同法之虞，一樣會被罰。

芎林鄉長黃正彪說，芎林鄉好山好水，生態環境多樣且豐富。除了石壁潭、鹿寮坑自然谷迭有穿山甲出沒的訊息，不久前飛鳳山也有石虎的蹤跡，另也聽說同樣在飛鳳山，竟然首見有台灣獼猴出現，只是從鄉親的轉述中比較遺憾的，這些台灣獼猴是被人惡意棄養當地的。

牠們被棄後就在代勸堂周邊活動，除靠登山客餵食，也會偷採摘周邊果園的柑桔，因造成農民損失，所以其中1隻才會被不明人士捉走。

邱世昌直言，一般台灣獼猴都是成群活動，跟人保有一定的距離，初步聽到和看到牠活動的場域等行為，顯示這隻落單台灣獼猴並不怕人，研判被棄養的可能性很高。原則上他們會派員了解，至於後續是否需要捕捉、或驅趕，將視這隻台灣獼猴是否會影響、騷擾民戶才決定。

由於飛鳳山上梅樹成林，每到冬季梅花綻放時美景天成，素有「飛鳳探梅」的美名，因此今天儘管不是假日，但是上山的遊客絡繹不絕，這隻台灣獼猴大喇喇在代勸堂旁「迎新送舊」，成了當地另個奇景。

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