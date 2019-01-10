賺錢好過年！草屯年貨大街 6天租金4500元

2019-01-10 18:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣唯一的年貨大街在草屯鎮，今年105攤外加1個特區，一般攤位6天租金4500元，特區是一般攤位的6倍大，租金2萬5000元，租金便宜，攤位年年搶，15日受理登記，22日抽籤，今年首次保留18個攤位給公有市場的攤商登記，公所希望能讓鎮民賺到錢好過年。

草屯鎮年貨大街已有數十年歷史，成為縣內最有特色，且是唯一經營得起來的年貨大街，今年從1月29日到2月3日，即農曆12月24日到29日（除夕前一天），每天上午8點到午夜12點。6天租金含水電和清潔費才4500元，平均1天才700多元，因租金非常便宜，大家搶著登記，今年恢復抽籤制，15日先登記，22日下午2點在公有市場大樓4樓和平里集會所抽籤，3年前中籤率才36％，預估今年應該也只有3、4成。

草屯鎮公所說，年貨大街是封碧山路搭棚子設攤位，正好把公有市場包在最裡面，市場攤販過去若想出來擺攤，必須與其他人公平競爭，但今年公所保留18個攤位給市場攤販登記，人數超過就抽籤，人數不足剩餘的就釋出給一般鎮民抽籤。

今年還把公有市場靠太平路口的廣場，作為年貨大街的特區，面積約是一般攤位的6倍大，租金6天是金2萬5000元，公所市場管理所人員說，去年廣場做點心小吃，生意還不錯，因此今年再提供出來承租。

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