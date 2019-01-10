台灣PM10高出日本許多 立委籲政府有所作為

2019-01-10 10:10

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣健康空氣行動聯盟今偕同朝野立委公布2018年PM10統計數據，揭露台灣PM10年均值高於40年前的日本，抨擊環保署和地方政府治理不力，陷人民健康於危害中；台健空盟理事長葉光芃表示，行政院長賴清德日前在長子婚宴中致詞，盼「早生貴子」，但台南PM10是日本京都的3倍，真的適合結婚生子？

台健空盟今結合民進黨立委劉建國、國民黨立委陳宜民、時代力量立委徐永明等人，共同公布去年PM10統計數據；葉光芃強調，PM10不只是世界衛生組織公告的一級致癌物，近日醫學文獻更指出，PM10會造成胎兒體重過輕、影響孩童腦部發育、引發失智、造成心血管疾病等，不應輕忽。

葉光芃並以日本1974年PM10為比較點，指台灣去年仍有許多測站PM10高於1974年的日本，顯示台灣落後日本40年；葉說，日本東京1998年PM10跟台北、桃園差不多，但1999年就打趴台灣六都，且差距越來越開；自2008年起的11年來，台南、高雄輪流成為台灣PM10最高的城市，顯示首長的不重視。

葉光芃另以台南的PM10作為賴清德8年空污治理成績單，強調PM10在賴清德市長任內成績連年死當，擔任閣揆也無心處理，身為醫師市長和行政院長，卻罔顧PM10對健康的影響；葉說，賴日前要長子、媳婦早生貴子，但賴揆主政7年的台南，PM10是日本京都的3倍，真的適合結婚生子？工作或養老？

另，根據檢測結果顯示，雲林麥寮站在2014至2018年間的PM10平均值都是全國最高，堪稱「五冠王」，恐多是六輕排放的粒狀污染物所致；此外，雲林旭光國小及高雄楠梓國小的PM10也超標嚴重。

立委劉建國表示，根據環保署及水利署提供的數據，今年旭光國小未再現破千的驚人數值，顯示行政單位真的是「要做與不做」而已，期盼政府從專業的角度，檢視全台揚塵防治究竟還能有怎樣的改善作為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/