免生爭議 台南南鯤鯓代天府豬年國運籤首度不解籤 各自解讀

2019-01-09 22:39

〔記者楊金城／台南報導〕有「台灣王爺總廟」稱譽的北門南鯤鯓代天府，每年農曆春節大年初一抽國運籤受到各方注目，南鯤鯓廟董事會擲筊向五府千歲請示，決定豬年國運籤照例在大年初一（國曆2月5日）舉辦，但為免困擾，首度不解籤，讓各方各自解讀。

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，雖說由廟方解籤，較有公信力，但「好就好，講不好，顧人怨」，公親變事主，各方各自解讀豬年國運籤，免生困擾。

南鯤鯓廟在2015年（羊年）國運籤抽中「武則天坐天」，被稱預測蔡英文當選總統而聲名大噪，隨後猴年國運籤「劉智遠邠洲投軍」屬中下籤，雞年國運籤抽到下下籤「聞仲西征遇十絕陣後逃」，狗年國運籤「漢李廣父子陣亡」又是「下上籤」，連三年預測國運不太好。

而羊年、雞年國運籤更曾被惡意竄改為假籤詩在網路流傳，廟方原本去年不想辦狗年國運籤，最後擲筊請示五府千歲，照辦但首度邀請民俗學者現場解籤，以昭公信，2019豬年抽國運籤是第9年舉辦，最近董事會擲筊決定援例舉辦，但連解籤都取消了，交由大家自由解讀。

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