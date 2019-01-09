號稱台灣客家畫壇「第1筆」！何肇衢巡迴展返鄉顯人氣

2019-01-09 22:51

［記者黃美珠／竹縣報導］88歲油畫家何肇衢號稱客家畫壇油彩第1筆，在距離上次回鄉辦個展15年後，即日起到2月10日再度回到新竹縣舉辦其巡迴邀請展，他說，現場展出的126幅作品中，多達5、60幅都是他年過80後的創作，一半以上都是15年前所未見過的；創作能量之大，該展藝術顧問蕭瓊瑞說，何肇衢該是台灣第1人。

這場名為「豐采．頌歌～何肇衢教授巡迴邀請展」是由客委會、國立中正紀念堂管理處所共同主辦，首站去年11月先在中正紀念堂登場，即日起才回到他的故鄉新竹舉辦。因此今天的造勢會場，不僅縣長楊文科到場致意，客委會副主委楊長鎮、文化部政務次長蕭宗煌都出席，大新竹的知名畫家、甚至不乏竹塹獎常勝軍也都化身粉絲來一睹其風采和創作。

何肇衢本身則為了佈展而一度拉傷腰桿，所幸行動雖稍有不便，但依舊神采奕奕。

縣長楊文科說，何肇衢生於芎林，是台灣終戰後第1代客家代表的藝術家之1。兒時受畫佛畫的父親影響，中學再獲恩師賴榮來啟蒙。

當年才約20歲就以水彩畫入選省展，26歲開始參加各項公辦美展且獲獎頻頻而嶄露頭角。還曾3次拿下有名的「台陽美展」最高獎項。

楊長鎮說，何肇衢的畫作充滿陽光，也讓人感受到他生命裡充滿了客家文化的浸潤。

蕭宗煌說，他跟很多人都好奇，為什麼何肇衢的作品儘管色彩明亮、豐富，但總有1條線條？好像顏色突然到那1條線就會變調。是因前1天畫到黃昏所以顏色轉暗，次日天亮接力再畫，又因天亮而重新變亮嗎？

何肇衢笑著賣關子說，每種說法都對，就看個人如何解讀。

蕭瓊瑞則說，何肇衢的線條取自他推崇的塞尚，那道線條打破了空間卻融入了時間，終於使得1幅作品沒有時間和空間的界線。就像看他的畫，明明是在窗內畫遠方淡水河口，看者卻像站在淡水河口般，但稍一回神卻又發現人在窗前，只是好像是清晨出走到河口，回來已是黃昏。

他也推崇何肇衢在藝術領域外，對藝術行政和藝術教育的影響也很了不起，因為台灣2個重要的藝術雜誌都是由他催生，就連很多的寫生景點也是他發現的。

文化局表示，其創作先受印象派、立體派影響，後來發展出台灣特有的現代寫生風格，獨樹一格。近年他的創作開始返璞寫實，以忠於視覺的繪畫風格創作一系列台灣故鄉寫生作品。

這次展出的作品包含有：台3線客家寫實風景系列、2000年後立體分割系列、初期立體派及印象派風格系列、完整展出何教授各時期代表作共126件。

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