北東7小時春節實名制列車被抗議 台鐵增開4列次4.5小時自強號

2019-01-09 16:03

［記者黃明堂／台東報導］台鐵局108年度春節疏運台東實名制返鄉及返工列車各3列次，行車時間高達7小時，立委劉櫂豪表示，台鐵局長張政源經他抗議後緊急因應，研議再調度4列次4.5小時自強號列車納入返鄉及返工實名制班表，近期內公布，均於1月11日零時起開放訂票。

劉櫂豪表示，雖然各界都能體諒台鐵局因應行車安全將普悠瑪號改為雙人乘務後，勢必造成調度上的嚴峻考驗，但是108年度春節疏運，台東的實名制列車改由莒光號、復興號，行車時間高達7小時，最快列車也要5.5小時，依過去的經驗，這些列車即使以優惠票價，利用率也不是很理想，此次實名制的調度，引發台東鄉親的不滿。

劉櫂豪說明，今年度台鐵局的調度方案如此荒腔走板，完全沒有顧及台東鄉親的權益，因此致電台鐵局長張政源，表達嚴正的抗議，要求立即緊急因應，提出改善方案。

台鐵局經過今天上午研議後，決議將再調度行車時間約4.5小時的列車加入實名制班表，原則上將調度2列次台北到台東2列次返鄉實名制列車，及2列次台東到台北返工實名制列車因應，詳細的行車時間將於調度完成後立即公布。

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