南投機車「鐵支牌」競標 僅8888有人標

2019-01-09 16:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕不是「鐵支牌」就大家搶標！南投監理站普通重型機車「英文代碼MYD-6001-MYD-9999」網路競標作業今天決標，6666、 7777、 8888、9999等4個數字相同的鐵支牌號牌，僅MYD-8888有人競標，兩次出價最後以4000元決標，而其餘鐵支號皆無人問津，監理站表示，將擇期再進行第2次的上網競標作業。

南投監理站的「英文代碼MYD-6001-MYD-999」網路競標作業，從本月7日上午9時起至今天上午9時止，接受車主競標受歡迎的、所謂的鐵支號牌，但決標之後，所有號牌居然只有8888有人競標，其他在汽車號牌中很受歡迎的都沒有人競標，連「9999」也無人聞問。

南投監理站表示，此次普通重型機車號牌競標，最高的是4個數字相同者，底價為3000元，數字兩對相同或像6789的順位號碼，招標底價則為2000元。但所有號牌，就只標出1個號牌。

監理站人員說，機車號牌較無人熱衷「鐵支牌」，應該跟車價有關，因機車車價大多在數萬元之譜，而汽車則動輒百萬或千萬元，車價低車主就比較不在意號碼，就比較不會像動輒百萬或千萬元的汽車車主選鐵支牌，而大多是順編較多，就是排到什麼號就領什麼號牌。

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