鄭文燦體驗「H2U健康ATM」 健康評語︰圓仔

2019-01-09 14:26

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府與鴻海集團永齡健康基金會合作，在市府1樓大廳設置「H2U健康ATM」智慧健康小站，可量測血壓、體重、體溫、體態，除可上傳雲端外，也可記錄於市民卡、悠遊卡、一卡通相當方便，今天就吸引不少洽公民眾使用，市長鄭文燦也前往親身體驗，還打趣的說，選前體重瘦到80公斤以下，如今又回到80公斤，看來該減肥了？

鄭文燦表示，先前到台北矽谷國際會議中心參觀時，看見永齡基金會在大樓內設置的「H2U健康ATM」相當適合擺在市府供洽公民眾、市府員工使用，因此指示秘書處永齡基金會聯絡，永齡基金會立刻連絡永悅健康公司前來裝設，桃園市府站是「H2U健康ATM」全省第100個據點。

鄭文燦也使用市民卡體驗「H2U健康ATM」的功能，不到3分鐘時間就完成血壓、體重、體溫、體態測試，健康評語是「圓仔」，告訴該減肥了；他說「H2U就是Health To You」，最適合給洽公民眾使用，每天測量可長時間累積資料、觀察到個人健康變化情況，未來也不排除在桃園地區運動場、區公所、衛生所等地設置，讓市民朋友能夠養成預防習慣，檢測身體狀況等變化，達到疾病預防、個人健康管理目的。

永悅健康副總經理歐明喆表示，「H2U健康ATM」在全國7-11、康是美、政府機構共有100個據點，在桃園境內已有11個據點，市府站是第11個，也是與地方政府合作的第1個據點，也是全國第100站，「H2U健康ATM」可透過機器測量累積監控健康數據，天天自我量測，追蹤個人健康數據，同時實現在地老化、在地健康管理。

此外，測量結果可以立即紙本輸出，數據也能連線存入市民卡、悠遊卡、一卡通，或下載「H2U LiFE APP」，將健康數據儲存於手機中。

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