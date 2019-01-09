冬筍好貴：每百公斤破3萬元 南投筍農捶心肝：產量銳減5成

2019-01-09 11:39

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了冬筍生產季節，不過，今年在少雨、暖冬雙重因素衝擊下，迄今產量銳減5成以上，儘管今日價格已突破每百公斤3萬元的高行情，但卻出現幾乎無貨可供應的罕見異象，令筍農大嘆「有行無市」，只能望價捶心肝﹗

南投縣鹿谷及竹山2鄉鎮，種植俗稱「冬筍」的孟宗筍面積合計約3000公頃，居全台之冠，不但是地方特有作物，更是農曆春節重要的年節應景佳餚，往年時序進入12月份，筍市場交易熱絡，平均每日筍仔市交易量至少1萬公斤以上，目前每日交易往往不到500公斤，也是3年來「欠收」最嚴重的一次。

筍農說，冬筍與一般筍子不一樣，除了原本產量就不多的先天條件限制以外，加上冬筍通常深埋土中，像是土堆微微隆起或是土壤有些裂痕跡象的地方，才可能有冬筍的存在，目前雖進入生產期，但因雨量不多，且氣溫偏高、不夠濕冷，以致挖到的冬筍，往往太小尚未成熟無法運出販售，抑或是忙了老半天採不到筍以「摃龜「收場，產量之短少，可見一斑。

在「量少價揚」的經濟法則下，鹿谷公所及農會共同經營的冬筍市場，依往年慣例，在去年11間開始受理冬筍交易以來，價格一路攀升到今日每百公斤3萬元，比以往同期約漲了一倍，不過，在無足夠的貨源供應下，也只能令筍農有種「看得到吃不到」的概嘆﹗

鹿谷鄉長邱如平指出，鹿谷鄉一年一度的盛事「櫻花冬筍季」活動，並不受影響，仍將於1月26日在石馬公園舉辦，而且愈接近年關，冬筍價格也將愈好，隨時可能挑戰每百公斤4萬元的關卡，也希望老天爺能幫幫忙變個「濕冷天」，以利冬筍成長、採收，讓筍農不要再望價興嘆，能過個好年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/