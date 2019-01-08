6次流標！機場文創商店全熄燈 史博館：3個月內恢復營運

2019-01-08 11:29

［記者陳昀／台北報導］國立歷史博物館繼前年桃園機場4家實體商店熄燈後，去年4月辦理的機場博物館商店營運標案已歷經6次流標、去年底全數暫時歇業，國民黨立委陳學聖今天開記者會痛批，文化部積極推動「文化內容策進院」，卻放任史博館通路消失，實在諷刺；列席的文化部、史博館代表回應，機場商店營運不易，將持續修正招標條件，力拚3個月內招標出去。

陳學聖表示，史博館自2017年5月於桃園機場的4家實體商店被全數收回後，館方對開拓新通路並不積極，高雄機場、松山機場等史博館文創商店的營運更是雪上加霜，機場商店的委外營運標案自去年4月起，因無人投標而6次流標，去年底吹熄燈號。

陳學聖指出，國際間1955年成立非營利組織「博物館商店協會 」（Museum Store Association, MSA），逾1000名會員，是產業間資訊交換及資源交流的平台，反觀台灣文化部一方面說要積極推動文策院，另一方面卻任由文創體消失，史博館文創商店的營收佔了史博館收入決算數約5成，館方卻結束所有通路營運、悖離國際趨勢，真是天大的諷刺，更錯失了透過機場讓外國旅客接觸台灣之美的機會。

國立歷史博物館副館長高玉珍說，史博館實體商店確實經營得很辛苦，這很可能是沒有廠商願意投標的原因，招標期間也一直四處探詢意見、不斷修正招標條件，積極讓機場商店恢復營運，會努力在3個月內完成。

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