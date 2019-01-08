台南料理好強！ 日本團客離台前專程從台中來品嘗

2019-01-08 11:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南料理就是強！日本團客搭飛機離台前夕，專程到台南偏遠的安南區用晚餐，連帶團的導遊也不禁好奇這家餐廳有何「號召力」，能讓日本團客特別從台中拉車到台南，耗費2小時，就為了來吃這一餐！

日本客享用的府城風味餐，包括和風海鮮冷盤、紅蟳米糕、鳳梨栗子雞、五柳枝思慕魚、魚頭西瓜綿湯、手工蝦捲、芋泥紫地瓜雞腿、水果海鮮烘蛋、破布子水蓮、寶島鮮果盤共10道，食材也有產銷履歷認證，1桌4千元，比一般團餐2千至2千5百元高檔，但這樣的菜色價格，在北部高級餐廳可能很難！

日本團客是教育界參訪團，有來自東京、大板、福岡等地，他們於6日參訪台中後，直奔台南，大約在下午5點，扺達台南東香台菜海鮮餐廳，包括在地陪及日本客，共4桌客人用完餐後，再驅車趕7點半的高鐵回台北，隔天一早搭機離台。

餐廳掌門人蔡瑞成表示，導遊覺得很好奇，因為少有團客這樣安排，老遠拉車一趟指定餐廳，都不禁詢問「平日是不是有很多日本客人來？」讓他頗有成就感，平常確是自由行外國客或本地人帶來用餐，像這種老遠專程指定用餐的少見。

綽號「大頭」的蔡瑞成，素有「愛心總舖師」封稱，經常為弱勢族群義煮，分享美味好料理，並曾遠赴日本大阪教會為街友服務。網友認為原因就是「好吃又做好事，自然會傳千里！因為，有心又用心」。

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